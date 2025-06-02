¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¹âÆ­¤¬Â³¤¯¥³¥á²Á³Ê¤ò¤á¤°¤êÌîÅÞ¤¬ÄÉµÚ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5¥­¥í2000±ßÂæ¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¡¢¾ÇÅÀ¤Ï¥³¥áÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤Ç¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞÂ¦¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤â¥³¥áÀ¸»ºÇÀ²È¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ÎÇ§¼±¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐ³À¤Î¤ê»ÒµÄ°÷¡Ö²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¸»º¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤¦¤È¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬³§¤µ¤ó¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È