À­É÷Â¯±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤ò±Ä¤ßÀ­Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÉÙ»³Âç³Ø¤Î½Ú¶µ¼ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤­¤ç¤¦º¾µ½¤È¶²³å¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³Âç³Ø¤Î½Ú¶µ¼ø¡¢ÂìÃ«¹°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£ÂìÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÉÙ»³»ÔÆâ¤Ê¤É¤Ç40Âå¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö500Ëü±ß¤òÊÖºÑ¤·¤í¡×¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÊÛ¸î»Î¤âÀÁµá¤ÎÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤½¤ÎºÄÌ³¤Ë¤Ä