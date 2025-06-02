¢¥ ¡Êº¸¤«¤é¡ËÃæÂ¼Íª°ì¡¢±óÆ£°½5·î30Æü¡¢À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¡¢Ý¯°æ¹§¹¨¡¢±óÆ£°½¡¢±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¤¬¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÁ´5ÏÃ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ö¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡×¤ÎÁí½¸ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶¯¤Î¼ö½Ñ»Õ¡¦¸Þ¾ò¸ç¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¡¦²ÆÌý·æ¤Î¼ã¤­Æü¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¸¤å¤¸¤å¤µ¤ó¤Ý¡Ù¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾å±Ç¸å