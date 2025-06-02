´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÅì°¡¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2025Ç¯6·î2Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ­»ö¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÏÀÄ´¤ÇÊó¤¸¤¿¡£1Æü¤Ï4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçÇúÈ¯ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥­¥à¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥­¥à¤ÏÁ°Æü1Æü¤Î¥ä¥ó¥­¡¼¥¹Àï¤Ç¡Ö9