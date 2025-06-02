1Æü¸á¸å¡¢²£¼ê»Ô»³Æâ¤Î»³¤Ë»³ºÚºÎ¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿90ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²£¼ê»Ô°ÂÅÄ¤Ë½»¤àº´¡¹ÌÚ½Å¿®¤µ¤ó90ºÐ¤Ç¤¹¡£²£¼ê·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï1Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢»³ºÚºÎ¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÍ§¿Í¤È»³¤ËÆþ¤êÅÓÃæ¤«¤éÊÌ¤ì¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Í§¿Í¤Ê¤É¤¬Æþ»³¤·¤¿ÊÕ¤ê¤òÁÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¸á¸å9»þ¤´¤í¤Ë