¢£¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤³¤Ê¤¹TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó ¡Ú²èÁü¡Û①ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¡õÁ°È±¤ò²¼¤·¤¿¥è¥ó¥¸¥å¥ó②-⑤¥Ç¥Ë¥à¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¥è¥ó¥¸¥å¥ó TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤ÎYEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤òÌó1¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò4ËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëMONCLER¡Ê¥â