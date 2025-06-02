¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯6·î1Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ä¥ó¥­¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¸½ÃÏÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Î¡ÈÎéµ·Àµ¤·¤¤¡ÉÁÇ´é¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤¬Ãæ·Ñ¡£¼Â¶·¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥Ù¥Ã¥Á»á¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¿³È½¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¡¢ËèÂÇÀÊ¤´¤È¤Ë¿³È½¤Ë¡ÈHi¡É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç