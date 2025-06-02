¡Ø¿·³ã¿åËóÉÂ¡Ù¤¬¸ø¼°³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢2025Ç¯5·î31Æü¤Ç60Ç¯¤Ç¤¹¡£¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·³ã»Ô¤òË¬¤ì¤¿ÀõÈø·Ä°ìÏº´Ä¶­Âç¿Ã¤ÈÈï³²¼Ô¤é¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·³ã¿åËóÉÂ¤Ï1965Ç¯¡¢µì¾¼ÏÂÅÅ¹©¤¬°¤²ìÌîÀî¤Ë¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤ò´Þ¤ó¤À¹©¾ìÇÓ¿å¤òÎ®¤·¡¢±øÀ÷¤µ¤ì¤¿µû²ðÎà¤ò¿©¤Ù¤¿¿Í¤Ë¼êÂ­¤Î´¶³Ð¾ã³²¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£5·î31Æü¤ËÀõÈøÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿Èï³²¼Ô¤é¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¤µßºÑ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¿·³ã¿åËóÉÂÂè5¼¡ÁÊ¾Ù ³§Àî±É°ì¸¶¹ðÃÄÄ¹ ¡Ö