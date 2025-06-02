K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×MEOVV¡Ê¥ß¥ä¥ª¡Ë¤¬¡¢Ä«¤«¤é°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Â²È¤ÊÂÀ¤µ¤¬ÏÃÂê¡ª»äÉþ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¢¥ó¥ÊËÜÆü¡Ê6·î2Æü¡Ë¡¢MEOVV¤Î¥¹¥¤¥ó¡¢¥¬¥¦¥©¥ó¡¢¥¢¥ó¥Ê¡¢¥Ê¥ê¥ó¡¢¥¨¥é¤Ï¡¢¶â±º¡Ê¥­¥ó¥Ý¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¡¦Åìµþ¤Ø¤È½Ð¹ñ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Ë¤Ï¡¢Ä«Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´°àú¤Ê¥á¥¤¥¯¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯Ì¤Ëþ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤ÄÆ²¡¹¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£