Googleが、AI開発プラットフォームのHugging Faceに公開されているAIモデルをユーザーがスマートフォンから実行できるようにするアプリ「Google AI Edge Gallery」を2025年5月21日に公開しています。Google AI Edge Galleryは記事作成時点でAndroid版がリリースされており、iOS版は近日登場予定となっています。GitHub - google-ai-edge/gallery: A gallery that showcases on-device ML/GenAI use cases and allows people to try