¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/02¡Û¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖYOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿14¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦XY¤¬6·î1Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦GAI¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛXY¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹¢¡XY¡¢GAI¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»È¯É½½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖGAI ·ÀÌó½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖXY¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎGAI¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê³è