¿¦Ì³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Ì¤¸øÉ½¤Î³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¸µÉôÄ¹ÊÒ»³È¥Èï¹ð¡Ê55¡Ë¤Î¸øÈ½¤¬2Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯¤Ê¤É¤òµá·º¤·¤¿¡£