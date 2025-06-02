G¡ÝDRAGON¤¬¡¢ÍèÆü¸ø±é¤Î´ñÈ´¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£5·î25¡¢26Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢Î¾Æü¤È¤âËþÀÊ¤ÎÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£²ÚÎï¤ÊÉñÂæ¤È²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó1½µ´Ö¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¾ìÆâ¤ÎÂà¾ì¥·¡¼¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬5·î29Æü¡¢G¡ÝDRAGON¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥ª¥Ã¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ã¡Ê¤ª·»¤µ¤ó¡Á¡Ë¡×¤È¤ÎÊ¸¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£Âçºå¸ø±é½ªÎ»Ä¾¸å¡¢²ñ