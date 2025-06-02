½÷¤Î»Ò¤Ï³Ø¹»¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ä¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤¯¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×»ö·ïÅö»þ¡¢£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ÃË¤Ï¡¢¸øÈ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¡Ç25Ç¯£²·î£¶Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁêÌÏ¸¶½ð¤ÏÅö»þ£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ»³¸ý°½ÂÀÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤òÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç