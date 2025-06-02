Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹Êª²Á»Ø¿ô¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë400±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ò²ÈÄí¤ÇÄ´Íý¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¶ºàÎÁ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1¿©365±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©Âî¤Ø¤ÎÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£²ÈÄí¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤ëÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±Æù¡¢ÌîºÚ¡¢¥³¥á¡¢¿å¸÷Ç®Èñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èºî¤ë°ÕÍß¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¥«¥ì¡¼¤Ï¿Íµ¤¿©¤À¤±¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ï¥à¥ê¤¬¤¢