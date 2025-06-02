¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡¦¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë5¤Ë¡¢¡ÖFive Guys¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥¬¥¤¥º¡Ë¡×¤òº£Ç¯¸åÈ¾¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¹­¤µ¤ÏÌó240Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£µÒÀÊÌó90ÀÊ¤òÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£»ÏÈ¯ÊØ¤«¤éºÇ½ªÊØ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡£ÀìÂ°¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Û¥¹¥È¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢6¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥­¥ª¥¹¥¯¤ÎÁýÀß¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥¬¥¤¥º¤Ï¡¢1986Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤ÇÁÏ¶È¡£2013Ç¯¤Ë