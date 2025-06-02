ºâÌ³¾Ê¤¬2ÆüÈ¯É½¤·¤¿1¡Á3·î´ü¤ÎË¡¿Í´ë¶ÈÅý·×¤Ï¡¢¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È¤ò½ü¤¯Á´»º¶È¤Î·Ð¾ïÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ3.8¡óÁý¤Î28Ãû4694²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£·úÀß¶È¤äÉÔÆ°»º¶È¤¬¿­¤Ó¤¿¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ï6.4¡óÁý¤Î18Ãû7975²¯±ß¤Ç2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤â4.3¡óÁý¤Î404Ãû2311²¯±ß¤Ç²áµîºÇÂç¤À¤Ã¤¿¡£