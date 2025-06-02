º£¤â¤Ã¤È¤â½Ü¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ï¡© ¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤ºÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤À¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Î¼ã¤¤°ïºàÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿·¡¦¿®Ä¹¸øµ­¡Á¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÏÀï¹ñÉð¾­¡Á¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤«¤éÇä¤ì¤Ã»Ò¤Þ¤ÇÄ¶ÆÃµÞ¤ÇÈôÌö¤·¤¿¡£·»¤â¤¹¤´¤¤¡£¥â¥Ç¥ë¤Î·»¡¦ÌîÂ¼Âçµ®¤âÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤òËá¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÎÉã¡¦ÂôÂ¼°ì¼ù¤â¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡£ºÇ