¥«¥Ê¥ÀÃæÉô¤òÃæ¿´¤Ë»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢¿ôËü¿Í¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÅÚ¤Ç¤Ïº£¤â180¥«½ê°Ê¾å¤Ç±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÏÀè·î¤«¤éÀ¾Éô¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤Ê¤É¤Ç»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢29Æü¤Ë¤ÏÃæÉô¤Î¥µ¥¹¥«¥Á¥å¥ï¥ó½£¤È¥Þ¥Ë¥È¥Ð½£¤¬Èó¾ï»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥Ë¥È¥Ð½£¤Ç¤Ï½»Ì±1Ëü7000¿Í¤ËÈòÆñÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¥µ¥¹¥«¥Á¥å¥ï¥ó½£¤Ç¤â¿ôÀé¿Í¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥À¤Î¿¹ÎÓ²ÐºÒÂÐºöÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢