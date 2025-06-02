2Æü¸áÁ°8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢»°½Å¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½60km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.8¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»°½Å¸©¤Î·§Ìî»Ô¤ÈµªÊõÄ®¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ2¢¢»°½Å¸©·§Ìî»ÔµªÊõÄ®¢£¿ÌÅÙ1¢¢»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô»°½ÅµªËÌÄ®»°½Å¸æÉÍÄ®