½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î»³²¬À»Îç¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¬2025Ç¯5·î29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤É¡©¡©¡×»³²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¡©¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¶ÚÆù¤¢¤ï¤é¤Ê¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥­¥Ð¥­¤ÎÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆåºÎï¤Ç²Ä