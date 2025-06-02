£Î£Ù¶â»þ´Ö³°¼è°ú¾å¾º¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥ê¥¹¥¯ºÆÇ³¤Ç°ÂÁ´»ñ»º¤ËÇã¤¤ Åìµþ»þ´Ö07:33¸½ºß £Î£Ù¶âÀèÊªAUG 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á3328.10¡Ê+12.70+0.38%¡Ë