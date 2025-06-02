¥È¥é¥Ã¥¯¡¢±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤â¤ËìÅÍß¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÂç¡¦Î¯ÃÓ°ìÂÀphoto by Wada Satoshi¡Ú¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã´í¤Ê¤¤¡×¡ÛÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Î´ØÅìÃÏ¶èÁª¹Í²ñ¤¬£µ·î24Æü¡¢¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÎãÇ¯¤è¤ê£±¥«·îÁá¤¯¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢Èæ³ÓÅª¹¥¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹âÂ®¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬Ãæ±ûÂç¤À¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤âÂ¾¹»¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â¤½¤ÎÎÏ¤ò¼¨