½÷Í¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡Ê39¡Ë¤¬1Æü¿¼Ìë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Êì¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÁêÉð¤Ï¡ÖÊì¤¬ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÊì¤â¤º¤Ã¤È·ÝÇ½¤ÎÆ»¡¢»Ð¤â¤º¤Ã¤È·ÝÇ½¤ÎÆ»¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤¬ºÇ¸å¤ËÆÍÁ³·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÊì¤â»Ð¤â¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÊõÄÍ¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¡×»Ñ¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤