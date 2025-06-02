EXILE¤¬1Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥Éµ­Ç°¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¡ÖEXILE LIVE TOUR 2025¡ÈWHAT IS EXILE¡É¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏEXILE ATSUSHI¡Ê45¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢EXILE¤Ë¡È´°Á´Éü³è¡É¡£Ç¯Ëö¤ËÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡ÈEXILE¡É¤òÆÏ¤±¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£01Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éEXILE¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤­¤¿¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤¬¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ìÅÐ¾ì¤·¤¿ATSUSHI¤¬¹â¤é¤«¤Ë¶«¤Ö