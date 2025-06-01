5·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRIZIN WORLD SERIES in KOREA¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ó¡¦¥æ¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤¬¡¢RIZIN½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æü´ÚÈþ½÷¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ÂÐ·è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î°ìÀï¡£¥±¥¤¥È¤ÏÂÇ·â¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¿µ½Å¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤»î¹ç¤òÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¡¢3R½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É½ª»Ï»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£¤À¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£È½Äê¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸3¿Í¤È¤â¥±¥¤¥È¤ò»Ù»ý¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤ò