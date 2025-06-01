有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。5月25日（日）の放送は、アシスタントにぐりんぴーす・牧野太祐と宮下草薙・宮下兼史鷹を迎えてお送りしました。（左から）有吉弘行、牧野太祐、宮下兼史鷹◆増加する「リベンジ退職」が話題にリスナーか