¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢±ºÏÂ£²¡Ý£±²£ÉÍ£Æ£Ã¡×¡Ê£±Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë±ºÏÂ¤Ï£Í£Æ¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤Î£²ÆÀÅÀ¤Ç²£ÉÍ£Æ£Ã¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡££¶·îÃæ½Ü¤«¤éÌó£±¥«·î´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Æ£É£Æ£Á¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£Ã£×£Ã¡Ë£²£°£²£µ¡×Á°ºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾£´£³Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢¸åÈ¾£¸Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éºÇ¸å¤Ï£Í£Æ¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤ËÆ±£³£¸Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤«¤é