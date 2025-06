【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「誰も諦めない」「誰の手も離さない」という言葉が体現された、感動的なパフォーマンスが話題の1曲 ちゃんみなが『THE FIRST TAKE』にて、BMSGとタッグを組み自身がプロデューサーを務めたガールズグループオーディションプロジェクト“No No Girls”のファイナリスト10名とのコラボレーションで披露した「SAD SONG - From THE FIRST TAKE