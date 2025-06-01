2¿Í¤È¤â¾Ð´é¤À¤¬?¸µ¥«¥ì?¤Ë¤Ï¤¢¤ë»ö¾ð¤¬¡ÄÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë29ºÐ½÷Í¥¤È?¸µ¥«¥ì?¤Ç¤¢¤ëÇ¯¾åÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤ÎÁ°¸¶Þæ(32)¤Î²£¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï²¬ºê¼Ó³¨¡£½÷Í¥¤Î¹­À¥¥¢¥ê¥¹(30)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç2¿Í¤Ï¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²¬ºê±é¤¸¤ë¹â¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦ÎÓÀ»Íå¤¬³Ø¹»³°¤Çºâ