５月２７日、重慶市両江新区のロボットメーカー、七騰機器人の展示ホールで防爆仕様の四足歩行ロボットを紹介するスタッフ。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶6月1日】中国重慶市はここ数年、トップダウンの助成制度でロボット産業の発展を支え、製品の革新や用途拡大に力点を置いた業界振興と応用の促進によってロボット産業の質の高い発展を推進している。研究開発とシステムインテグレーション、部品供給、人材育成
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