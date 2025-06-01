²Î¼ê¡¦BoA¤¬5·î31Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 Weverse Con Festival¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç¤ªÉ±ÍÍ¡ª¤¤¤Ä¤Ç¤âÈþ¤·¤¤BoA¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¤ÈÂ¸ºß¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×Á°¤Ë¤Ï¡¢¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀENHYPEN¤ÎJUNGWON¤ÈNI-KI¤¬ÅÐ¾ì¡£NI-KI¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Çµ­Ï¿¤ò»Ä¤·¤¿BoA¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¾¸°®¤·¤¿´Ú¹ñÈ¯¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Æ