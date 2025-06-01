¤·¤Ã¤«¤êÊú¤­¹ç¤¤¡¢ËË¤ò´ó¤»¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î²¬ºê¼Ó³¨(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå(41)¤È¤Î?Ç®¡¹?2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¶µ»ÕÌò¤Ç½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤Î2¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊú¤­¹ç¤¤¡¢ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦?¥é¥Ö¥é¥Ö?¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÌîÏ¤¤Ï²¬ºê¤ò¶¯¤¯Êú¤­¤·¤á¡¢²¬ºê¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò