°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡£¤È¤â¤ËËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ï¹çÍ¥¼Â¤Î¡Ö²Ï¹ç¡×¡¢Àî¹ç¤ä²Ï°æ¤È²¿¤¬°ã¤¦¡©¤Þ¤º¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÉÛÀî¤Ò¤í¤­¡£Ì¾»ú¤Î¡ÖÉÛÀî¡×¤Ï¡Ö¤Ì¤Î¤«¤ï¡×¤ÈÆÉ¤à¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤À¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¥·¥Ö¤¬¤­Ââ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤ó¡×¤³¤ÈÉÛÀîÉÒÏÂ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤ó¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÛÀîÉÒÏÂ¤ÎÌ¾»ú¤Ï¡Ö¤Õ¤«¤ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡ÖÉÛÀî¡×¤ÎÆÉ¤ß¤Ï¡Ö¤Ì¤Î¤«¤ï¡×¤È¡Ö¤Õ¤«¤ï¡×