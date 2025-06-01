「BCNランキング」2025年5月19日〜25日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16 128GB(au)（アップル）2位iPhone 16e 128GB(au)（アップル）3位iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）4位iPhone 16e 128GB(Y!mobile)（アップル）5位iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）6位iPhone 16e 128GB(SoftBank)（アップル）7位iPhone 16e
ランキング
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- 6. 中谷氏、米の負担増要求の有無明らかにせず
- 7. 橋下氏が3人を指摘 アンポンタン
- 8. 中谷防衛相、中国念頭に協力する理念「ＯＣＥＡＮ」を提唱…アジア安全保障会議で演説
- 9. Z世代目線でまちづくり 北九州など自治体が担当部署設置
- 10. ふるさと納税ついに改悪「急げ」
- 11. 自民・森山氏、コメ適正価格「５キロで３０００〜３２００円」…野村元農相からは小泉氏の手法に苦言も
- 12. 天皇皇后両陛下 高すぎる語学力
- 13. 150年以上続く現役の遊郭に潜入
- 14. アジア・太平洋電気通信共同体＝APT大臣級会合〜「東京宣言」を採択し閉幕
- 15. 日米同盟の抑止力など強化へ 日米防衛相が連携確認
- 16. 中谷防衛相がヘグセス米国防長官と会談、「防衛費増額」要求の有無は明らかにせず
- 17. 米の生産は国防だ！ 高須幹弥氏が語る農業改革と小泉進次郎の可能性
- 18. 富士河口湖町 新たな柵設置検討
- 19. 佳子さまと極秘密会をする可能性
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