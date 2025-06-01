¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¤òÀ©¤·¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¤ÈËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Êc¡ËSANKEI ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¥ìー¥¹¤ÎÂèÆóÃÆ ¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ Âè92²óÆüËÜ¥Àー¥Óー¡ÊÅìµþÍ¥½Ù¡Ë¡ãGI 3ºÐ¥ªー¥×¥ó¡Ê¹ñºÝ¡Ë²´¡¦ÌÆ¡Ê»ØÄê¡ËÇÏÎð ¥³ー¥¹¡§2,400¥áー¥È¥ë¡Ê¼Ç¡¦º¸¡Ë¡ä¤¬6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ ¡ÚÍ½ÁÛÇÛ¿®¡Û¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¥ìー¥¹¤ÎÂèÆóÃÆ ¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¡ÖÆüËÜ¥Àー¥Óー¡×¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡ª¥­¥ã¥×