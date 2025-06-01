¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¾®µÜ»³ÍºÈô¤¬¥²¥¹¥È¡£ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷ºî²È¤«¤é¾®µÜ»³¤¢¤Æ¤Ë¥Ù¡¼¥°¥ë¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¿·¿Í¤Î¤³¤í¤«¤é2009Ç¯¤ÎÆþ¼Ò»þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤²¤ËÏ³¤é¤·