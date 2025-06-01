◆米大リーグドジャース―ヤンキース（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３１日（日本時間６月１日午前８時１５分開始予定）、本拠地・ヤンキース戦前にライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板した。２３年９月に、１８年１０月以来２度目の右肘手術を受けた大谷。これまで慎重にリハビリを続けてきたが、２５日（同２６日）の敵地・メッツ戦前に右肘手術後初と