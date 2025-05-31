Ä¹ÃËÆ±»Î¤Ï½éÂÐÌÌ¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥µ¡¼¤¬¸ÅÁã¤Î?¥Þ¥ÞÍ§?¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö½ª»Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÈøºêÎ¤¼Ó(Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô½Ð¿È)¡£Â©»Ò¤È¶¦¤ËÂìºÚ·î¥¢¥Ê¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èøºê¤Ï22Ç¯12·î¡¢Âì¥¢¥Ê¤Ï23Ç¯4·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£¡Ö·îÎð¤¬¶á¤¤ÃË¤Î»ÒÆ±»Î¡¢¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤