BE:FIRST / GRIT -Behind The Scnens-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの5月28日にリリースとなったニューシングル「GRIT」のBehind The Scenes映像がYouTubeで公開された。2025年4月22日のロサンゼルス公演を皮切りに、9つの国と地域12公演に及ぶ初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」を開催中の、新たな局面を迎えているBE:FIRST。ニューシングル「GRIT」は彼らの