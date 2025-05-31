ボーイズグループ・JO1の豆原一成さん（23）や俳優の井上想良さん（26）たちが30日、映画『BADBOYS -THE MOVIE-』の初日舞台挨拶に登場。井上さんが、撮影期間中にJO1やINIが結成されたオーディション番組を見ていたことを明かしました。映画は、豆原さん演じる桐木司が一生の絆を結ぶ仲間と出会い、族の戦国時代で青春をかけて戦う物語。この作品には豆原さんをはじめ、INIの池粼理人さん（23）やM!LKの山中柔太朗さん（23