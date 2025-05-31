次回 6月7日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。6月7日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！新体制となったtimeleszが、メインゲストとして「with MUSIC」二度目の登場が決定！新メンバーの橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝が女子高へ。校内の放送室を3人がジャック？デビューして初めてのサプライズロケは一体どうなる!? 女子高校生のお悩みを解決！3人が出したアドバイスとは？スタジオでは、timele