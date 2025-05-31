【モデルプレス＝2025/05/31】6月7日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜よる10時〜）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス◆timelesz・劇団四季「with MUSIC」出演新体制となったtimeleszがメインゲストとして2度目の登場が決定。新メンバーの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が女子高へ。校内の放送室を3人がジャック？デビューして初めてのサプライズロケは