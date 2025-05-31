【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ミュージカルが大好きなKis-My-Ft2・宮田俊哉と錦鯉の渡辺隆が劇団四季の舞台裏に潜入！ 6月7日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲※アーティスト名五十音順aoen「青い太陽（The Blue Sun）」劇団四季「美女と野獣」timelesz「ワンアンドオンリー」「Anthem」NiziU「LOVE