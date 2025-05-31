◆パ・リーグオリックス３Ｘ―２西武（３１日・ほっともっと）高卒３年目右腕・山田陽翔投手が今季１６試合目の登板で初失点。プロ初黒星を喫し、チームは今季４度目のサヨナラ負けとなった。同点の延長１１回から５番手で登板。２死から野口に１３７キロツーシームを捉えられ、左翼スタンドへのソロ本塁打を浴びた。デビューからの連続無失点記録も１５試合でストップしたが、「特に気にしていなかったので、これからもチ