新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州の太陽光発電プロジェクト。（ウルムチ＝新華社記者／張鋮）【新華社上海5月31日】中国インフラ大手、中国電力建設集団傘下のシンクタンク、水電水利規画設計総院は28日に発表した2024年版「中国再生可能エネルギー発展報告書」で、中国の24年の新設再エネ発電設備容量は3億7千万キロワットに上り、世界の再エネ発電総設備容量は前年比15.0％増の約44億5千万キロワット、新設容量は約5億9