■6月1日（日）の天気日中は晴れ間のでるところが多いでしょう。東北は明け方にかけて暴風・高波に警戒が必要です。・西日本、沖縄鳥取は明け方まで雨が降りますが、広く日差しが届くでしょう。那覇も晴れますが、夜は雨が降りそうです。各地で夏日となり、九州や四国では30℃近い暑さとなりそうです。・東日本北陸の雨は昼前後には止んでくるでしょう。新潟は17℃とひんやりしそうです。東海や関東は晴れ間のでるところもあります