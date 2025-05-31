元Peel the Appleメンバーで、現在は7人組アイドルグループ、Root mimiのプロデューサー兼メンバーを務める黒嵜菜々子（22）が31日、都内の品川ザ・グランドホールで「黒嵜菜々子生誕祭2025にゃにゃこ誕生！」を行った。同日に同会場でRoot mimiのデビュー公演を行っており、メンバー6人も共に出演した。こだわったという黒とピンクを基調とした衣装で、他のメンバーは黒嵜の顔がプリントされた特製シャツに「22歳（にゃんにゃん