愛知県半田市のエステ店で、隣の部屋で着替え中の女性を盗撮したとして、26歳の客の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】エステ店で着替え中の23歳女性客を盗撮か隣の客の男を現行犯逮捕間仕切りカーテンの下からスマートフォン差し入れ撮影した疑い 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、愛知県東郷町に住む会社員 加藤大幸容疑者（26）です。加藤容疑者は5月31日午前11時40分過ぎ、客