連続試合安打の日本記録保持者である元広島の高橋慶彦氏（68）が、自身のYouTube「よしひこチャンネル」を更新。名コーチとして誉れ高い佐藤氏が育て挙げた最高の右腕の名前を明かした。阪神、日本ハム、楽天など5球団で20年にわたって指導を行ってきた。佐藤氏は「田中将大とダルビッシュばかり話題になるけど、一番はキャンプから“どうでもいい”でスタートした武田久」と日本ハム時代に指導した右腕の名前を挙げた。2
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